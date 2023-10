Am ZFF zeigen sich die Hollywood-Damen ganz privat

Der grüne Teppich ist wieder ausgerollt und das kann nur eines heissen: In Zürich geben sich am 19. Zurich Film Festival auf ein Neues die Klinke in die Hand. Schon zum zweiten Jahr in Folge durfte das ZFF erneut die deutsche Schauspielerin Diane Kruger (47) begrüssen, die ihren Film «Visions» vorstellte. Und sogar Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (46) beehrte das Festival nicht nur mit ihrer Anwesenheit, sondern auch mit einem Lauf über den grünen Teppich.