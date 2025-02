Amal und George Clooneys Ehe steht auf dem Prüfstand

Trennung bei den Clooneys? Nein, lassen wir die Kirche mal im Dorf: Bei Amal (46) und George Clooney (63) ist alles in bester Ordnung. Die beiden führen derzeit eine Fernbeziehung – das aber nicht etwa, weil es in ihrer Ehe kriselt, wie es ihnen im Netz nachgesagt wird, sondern weil der Atlantik zwischen ihnen liegt. Der Schauspieler befindet sich nämlich derzeit in New York City, wo er mit den Proben für sein Politstück «Good Night, and Good Luck» am Broadway auf der Bühne steht. In dieser Zeit ist Amal Clooney mit den Zwillingen Ella und Alexander (7) in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles geblieben. In ihrer zehnjährigen Ehe waren die Clooneys noch nie so lange voneinander getrennt.