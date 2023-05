Jeff Bezos' Verlobte ist jetzt eine Galionsfigur

Nach fünf Jahren Beziehung stellte Jeff Bezos Lauren Sánchez nun also die Frage aller Fragen, doch obwohl die zwei Turteltauben nun angeblich nicht die Finger voneinander lassen können und auf einer Party in Cannes ihre Verlobung feierten, liess Lauren den Klunker für die Filmpremiere von «Killers of the Flower Moon» lieber daheim beziehungsweise auf der Yacht. Denn auch wenn ihr Verlobter unfassbar reich ist – einen 2.5 Millionen teuren Ring möchte man dann doch nicht unbedingt verlieren.