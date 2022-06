Erstaunlich ist das nicht, denn selbst wenn es ihr auch um ihre Reputation und die von ihr geforderte Gerechtigkeit geht, dürfte ein Weiterziehen des Urteils auch von finanziellem Belang sein. Denn Heard muss dem «Fluch der Karibik»-Star 15 Millionen Dollar bezahlen, 10 Millionen Dollar Schadenersatz und 5 Millionen Dollar Strafe. Allerdings sind die Strafzahlungen im US-Bundesstaat Virginia gedeckelt, es werden also «nur» 350'000 Dollar fällig, also insgesamt 10,35 Millionen. Hinzu kommen noch zwei Millionen US-Dollar die Depp an sie bezahlen muss. Dennoch dürfte die ihr auferlegte Strafe für die Schauspielerin kein Pappenstiel sein, denn das Geld soll sie anscheinend nicht haben. Heard könne die Summe von 8,35 Millionen Dollar nicht bezahlen, liess auch ihre Anwältin Elaine Bredehoft den TV-Sender NBC wissen.