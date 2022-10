Martha Jane Cannary statt Amber Heard

Amber soll unter dem Namen Martha Jane Cannary auf Mallorca verweilen. Der Name an sich ist noch nichts spezielles, aber Martha Jane Cannary war im 19. Jahrhundert unter dem Namen Calamity Jane bekannt, die in den USA in einer Wild-West-Show unter dem Namen «Indianertöterin» bekannt wurde. Wieso sollte Amber Heard ausgerechnet diesen Namen auswählen? Diverse Quellen vermuten dahinter einen Seitenhieb auf Ex-Mann Johnny Depp, der immer wieder seine Wurzeln bei den amerikanischen Ureinwohnern betont. Ob Amber hinter ihrem Fake-Namen ihrem Ex damit wirklich eine versteckte Botschaft mitteilen möchte?