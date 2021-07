Amber Heard geniesst Alltag als «Mutter und Vater»

Anfang Juli gab Heard überraschend die Geburt ihrer Tochter mit einem Instagram-Post bekannt. «Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren. Ihr Name ist Oonagh Paige Heard. Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens», schrieb die 35-Jährige zu einem Bild, auf dem die Kleine auf der Brust ihrer Mutter schlummert. Weiter erklärte das Model, dass es vor vier Jahren beschlossen habe, sich den Kinderwunsch «ohne Ring am Finger» erfüllen zu wollen.