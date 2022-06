«Es ging nicht um meine Beziehung mit Johnny»

Heard und Depp hatten 2015 geheiratet, sich wenig später getrennt und wurden schliesslich 2017 geschieden. Eine Jury in den USA hatte dem Schauspieler, der seine Ex-Frau wegen eines Beitrags in der «Washington Post» verklagt hatte, am 1. Juni in einem Verleumdungsprozess grösstenteils Recht gegeben. Die Schauspielerin hatte in dem Artikel behauptet, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Sie hatte Depp darin nicht namentlich erwähnt, die Geschworenen hatten jedoch geurteilt, dass sie sich eindeutig der Verleumdung schuldig gemacht habe.