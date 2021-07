Amber Heard verkündet überraschend die Geburt ihrer Tochter

Weiter erklärt Heard, dass sie vor vier Jahren beschlossen habe, ein Kind haben zu wollen. «Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen. Ich verstehe jetzt, wie radikal es für uns als Frauen ist, auf diese Weise darüber zu denken. Ich hoffe, wir kommen an einen Punkt, an dem es normal ist, keinen Ring am Finger, aber trotzdem ein Kinderbett aufstellen zu wollen.» Ihr Privatleben wolle sie schützen, indem sie selbst die Kontrolle darüber habe und diese Nachricht mit ihren Fans teile. Laut «Page Six» soll das Kind durch eine Leihmutter zur Welt gekommen sein.