Amira Aly macht sich Sorgen um ihre verwöhnten Söhne

Jetzt will Amira Aly etwas in der Erziehung ändern

Doch die Weltfremdheit ihrer Söhne ging noch weiter. Sie hätten Amira Aly die Frage gestellt, wieso sie keinen Pool habe. Sie antwortete daraufhin: «Entschuldigung? Ich habe eben erst ein Haus gebaut!» Ihre Kids waren daraufhin verwirrt und meinten, dass doch jeder einen Pool hätte. «Nein, es hat auch nicht jeder ein Haus. Und es hat auch nicht jeder einen Aufzug im Haus wie dein Papa. Es hat auch nicht jeder einen Tennisplatz im Garten wie dein Papa. Das ist ja voll utopisch!» Sie wisse selbst, dass sie auch nicht besonders bescheiden gebaut habe, aber für ihre Kinder scheint ein solcher Luxus selbstverständlich zu sein «und das muss jetzt schleunigst geändert werden», betont Amira Aly.