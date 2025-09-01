Amira Aly und Christian Düren sprechen erstmals über ihre Liebe

Die Reaktion der Familien

Nach dem Verlieben ging es schnell in die ersten gemeinsamen Ferien nach Südafrika. Da hätten weder Christian Düren noch Amira Aly bisher die Familien des jeweils anderen kennengelernt. «Meine Mutter hat tatsächlich die Fotos aus Kapstadt in ‹Bild› gesehen», verrät Düren. Aber hängt an: «Meine ganze Familie liebt Amira. Der grösste Fan ist meine Oma.» Und auch Amira Alys Familie scheint glücklich mit dem neuen Partner zu sein. «Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich.» Nur Alys Bruder Hima (34) sei am Anfang nicht so ganz überzeugt gewesen, wie er seiner Schwester einmal in deren ehemaligen gemeinsamen Podcast «Liebes Leben» verriet. Für ihn sei Düren «zu nett und zu gut» gewesen, was ihn skeptisch gemacht habe. «Ich dachte mir immer, es muss einen Ausgleich geben, es kann nicht sein, dass jemand nur gut ist», so Hima Aly. Inzwischen wünscht Hima Aly seiner jüngeren Schwester nur das Beste und wartet «einfach mal wie bei den anderen 100 Ex-Freunden ab und schaue, was draus wird».