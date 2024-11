Bad Boy und «Dorfmatratze»

Amira Alys erster Freund brach ihr auf fiese Weise das Herz

Amira Alys erste grosse Liebe brach ihr das Herz. Und das auf ziemlich schäbige Art und Weise, wie sie in ihrem Podcast mit Bruder Hima erzählt. Sie gibt aber auch zu, dass es wohl so kommen musste, denn ihr Ex sei ziemlich rumgekommen.