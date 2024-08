Mitgefühl für Amira

Oliver Pocher betont ausserdem immer wieder, warum ihm wichtig gewesen sei, dass Amira den Namen Pocher ablege. Was ihn offenbar aber auch etwas wurmt: «Der einzige, der zahlt, bin ich.» Meyer-Wölden schlägt ihm daraufhin vor, sich eine Sugar-Mami – also eine reiche Frau, die seine Lebenskosten übernimmt – zu suchen. Ausserdem betont sie, dass sie sich selbst dagegen entschieden habe, wie ihr Ex zu heissen, weil sie nicht wollte, dass es dann irgendwann lauter Frau Pochers gebe. Ihr Name sei zwar «total nervig», aber es sei ihr wichtig gewesen, zum Geburtsnamen zurückzukehren.