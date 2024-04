In der aktuellsten Folge ihres Podcasts «Liebesleben» sitzen Amira Pocher (31) und ihre Bruder Hima Aly (33) ausnahmsweise nicht am gleichen Tisch und plaudern über Gott und die Welt. Er ist in München, weil er an eine Geburtstagsparty eingeladen ist. Sie schaltet sich aus Köln dazu, weil sie nächstens mit den Kindern ins Flugzeug nach Mallorca steigt.