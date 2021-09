Amira Pocher über die Flucht aus ihrem Haus

Auch Amira, 28, und Oliver Pocher, 43, waren vom Hochwasser betroffen. Wie kürzlich bekannt wurde, mussten die beiden zusammen mit ihren Kindern ihr Zuhause fluchtartig verlassen und fanden beim Pietro Lombardi, 29, Unterschlupf. Der Sänger ist vorübergehend aus seinem Haus ausgezogen und hat es seinen Freunden zur Verfügung gestellt. Auf Instagram erzählte Pietro: «Natürlich hätten sie in ein Hotel gehen können. Aber: Wer will denn monatelang im Hotel leben? Das ist eine Qual, die Kinder gehen kaputt. Ich habe ihm also gesagt: Hier ist mein Schlüssel.»