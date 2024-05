«Halt die Kappe! Klappe jetzt!»

Allerdings gab es in ihren Traumferien auch Momente, in denen Amira Pocher trocken schlucken musste: «Ich hatte eine Situation am Flughafen in Köln, noch bevor es losging. Da hat mein Kleiner sich offenbar verletzt oder ist gestolpert und hat total laut geweint. Und dann kam gerade eine Durchsage vom Steward am Gate», beginnt Amira Pocher zu erzählen. Offenbar wurden Informationen zu ihrem anstehenden Flug bekannt gegeben. Amira Pocher versuchte, ihren dreijährigen Sohn zu beruhigen, «schliesslich wollte ich ja auch verstehen, was zum Boarding gesagt wurde».