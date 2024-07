Was sie so in Rage bringt: Oliver Pocher spekuliert in seinem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» darüber, warum seine Ex seinen Namen nicht ablegen will. «Weil grundsätzlich ja alle Frauen damit kommen: ‹Ich möchte so heissen wie meine Kinder.› Das ist immer so das Standardargument». Amira würde mit seinem Namen mittlerweile Hunderttausende von Euro verdienen – «weil er nun einmal eine Marke ist», so Pocher.