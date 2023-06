Fans erleiden nach Konzert von Taylor Swift Gedächtnisverlust

Wer seine Aufregung am Konzert allerdings nicht zügeln will oder kann, muss demnach damit rechnen, dass er oder sie durch die Reizüberflutung eine Amnesie erleiden kann. Um dem Gedächtnis am nächsten Tag auf die Sprünge zu helfen, kann man also viele Fotos und Videos am Konzert machen. Wie häufig ein solcher Post-Konzert-Gedächtnisverlust allerdings tatsächlich ist, ist nicht bekannt. Wer auf Risiko gehen will, kann also das Konzert auch einfach geniessen und im Moment leben – und am Morgen danach hoffen, dass man sich noch an alles erinnert.