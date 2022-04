Panini von US-Konzern Topps verdrängt

Das Ende der Panini-Fussballbilder bedeutet aber kein gleichzeitiges Ende vom Sammelspass. Denn als Nachfolger hat die Uefa den US-amerikanischen Sammelware-Hersteller Topps als neuer Lizenzpartner verpflichtet. Das bedeutet, dass ab 2022 und somit auch an der kommenden Europameisterschaft 2024 in Deutschland sowie an der Euro 2028, Topps alle Sammelstücke für die Wettbewerbe herausbringen wird. Dies gab der US-Konzern heute in einem offiziellen Statement bekannt.