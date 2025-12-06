An diesem unsäglichen Chef kann sich auch die Gen Z abarbeiten

Was meinen Sie, warum Stromberg auch bei denen so gut funktioniert?

Ich glaube, dass sich die Gen Z gut am Stromberg abarbeiten kann. Die finden das alles ganz grauenhaft, was sie bei diesen alten weissen Männern im Grossraumbüro sehen. Insofern ist die Serie auch ein bisschen ein Sinnbild für unsere Welt – die Figuren, die denken, sie haben das Sagen … das sind in unserer Welt genau die, die Staaten lenken, die spalten, die autoritär auftreten. Das macht Stromberg leider aktueller denn je. Aber das klingt jetzt so wahnsinnig verkopft. In erster Linie wollen wir ja unterhalten. Und der anhaltende Erfolg zeigt uns, dass uns hier anscheinend zeitloser Humor gelungen ist. Aber bei Stromberg schwingt eben immer noch ein bisschen was anderes mit, und das gefällt mir so. Es ist intelligenter Humor, und da bin ich gerne zu Hause.