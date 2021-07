Es ist der 16. September 2000. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Sydney trifft der Kronprinz von Dänemark in einem Pub in Sydney zufällig auf eine junge Werberin aus Australien. Zwischen Frederik und Mary knistert es gewaltig. «Es war Liebe auf den ersten Blick», lässt sich der Kronprinz in seiner Biografie «Frederik – Kronprins af Danmark» zitieren. «Als ich sie sah, fühlte ich, dass sie eine Seelenverwandte war.» Und auch Mary sind von dem Abend nur gute Erinnerungen geblieben, wie sie in der Biografie offenbart. Beim allerersten Treffen «hat er mich umgehauen», schwärmt sie. «Er hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen, dieser gut aussehende Mann, der auch von innen schön war.»