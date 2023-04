Andreas Gabalier (38) lässt Frauenherzen höher schlagen. Und das am laufenden Band. Das sieht man ganz eindeutig beim Besuch seiner ausverkauften Konzerte – im Dirndl oder in der Lederhose, versteht sich. Sobald er die Bühne betritt, ist das Gekreische gross. Und auch nachdem der letzte Ton verklungen ist, warten viele weibliche Gäste am Bühnenrand, um noch ein Autogramm ihres Lieblings zu ergattern. Was das Geheimnis des «Steirerbuas» ist? Vielleicht sein Hüftschwung, seine tiefe, markante Stimme, sein cooles Macho-Gehabe oder sein verschmitztes Lächeln. Vielleicht auch seine Songs, die nicht nur die grosse Liebe sondern auch erotische Stunden versprechen. Oder die Hoffnung, einmal selbst die Angebetete des Sängers zu sein, bekanntermassen ist er seit 2019 Single. Ob es eine neue Frau in seinem Leben gibt? Darüber schweigt Andreas. Bis jetzt. In seinem eigenen Magazin gibt er nämlich ein seltenes Liebesinterview, tiefsinnige Gedanken inklusive.