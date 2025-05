Andrew Bostinto bricht mit 100 Jahren den Rekord

87 Jahre hartes Training

Gesagt – getan. Bei einem Wettkampf in Deltona im US-Bundesstaat Florida stellte der Armee-Veteran unter Beweis, was 87 Jahre Training mit ihm gemacht haben: Er begeistert sein Publikum auch heute noch mit seinen Muskelspielen. Sein Geheimnis? «Man darf einfach nie faul werden, muss an sich selbst glauben und einer gewissen Routine folgen.»