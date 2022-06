Angela Merkel spricht bei TV-Auftritt über viel Persönliches

Merkel war alleine an die Ostsee gefahren, es sei ihr «erstaunlicherweise» nicht langweilig geworden. Sie habe die Tage «gut rumbekommen». Vielleicht höre sich dies «komisch» an, zuvor war sie aber gut 30 Jahre lang in der Politik und musste einen Termin nach dem anderen absolvieren. Die ehemalige Kanzlerin sei «sehr, sehr froh» gewesen «und glaube seitdem, dass ich mit diesem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurecht komme – und auch sehr glücklich sein kann».