Hat Angelina Jolie einen neuen Mann an ihrer Seite?

Wer ist David Mayer de Rothschild

Nicht allen dürfte der Name David Mayer de Rothschild ein Begriff sein. Der 44-Jährige entspringt einer der reichsten Familien der Welt, der Rothschild-Banker-Dynastie. Vor siebzehn Jahren, also im Jahr 2006 überquerte er in nur 100 Tagen die Arktis von Russland nach Kanada, was ihn zum jüngsten Briten machte, der den Nord- und Südpol erreichte. Für seine Leistung erhielt der studierte Politologe, Informatiker und Naturheilkundler den GQ Award als Mann des Jahres in der Kategorie «Engagement».