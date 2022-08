Das führte zur Bruchlandung der Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt

Wenn das so weiter geht, können Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58) bald einen Dokumentarfilm über ihre Ehe, die Scheidung und dem daraus resultierendem Rosenkrieg drehen. Genug Stoff haben sie inzwischen auf jeden Fall zusammen und ein Ende des Dramas ist bisher auch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Gong ist ertönt und der Kampf geht in die nächste Runde, diesmal mit neuem Beweismaterial.