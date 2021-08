Für ihren ersten Beitrag hatte Jolie, die selbst nur drei Konten folgt, am Freitag (20. August) nicht etwa ein Selfie ausgewählt, wie es so viele andere Promis und Nutzer oftmals tun, sondern teilte einen an sie adressierten Brief eines afghanischen Mädchens. Sie möchte so auf die aktuellen Geschehnisse in Afghanistan aufmerksam machen. «In diesem Augenblick verlieren die Menschen in Afghanistan die Möglichkeit, über Social Media zu kommunizieren und sich frei zu äussern. Deshalb bin ich zu Instagram gekommen, um ihre Geschichten und die Stimmen derer auf der ganzen Welt zu teilen, die für ihre Menschenrechte kämpfen», ist neben mehreren Fotos des persönlichen Briefes zu lesen.