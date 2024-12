Die prozessführende Richterin Lia Martin am obersten Gericht in Los Angeles entschied, dass Brad Pitt (60) den Anwälten seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) alle Dokumente, Unterlagen sowie Kommunikationen des Ex-Paares zwischen dem 16. September 2016 – kurz vor der Trennung – bis zum 31. Dezember 2018 übergeben muss. Jolie will laut Gerichtsdokumenten damit belegen, dass Pitts «körperliche Misshandlungen» in der Ehe «schon weit vor dem Zwischenfall im Privatjet, der zur Scheidung führte», begonnen hätten.