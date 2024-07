Es ist die gefühlt längste Hollywood-Scheidungsarie aller Zeiten: Angelina Jolies (49) Anwaltsteam verlangt jetzt private Kommunikationen von Brad Pitt (60) mit einer dritten Person, bei der es um den Flugzeug-Zwischenfall von 2016 ging. Angeblich soll der Schauspieler an Bord eines Privatjets seinen Adoptivsohn Maddox (22) attackiert haben – was direkt danach zur Trennung des Paares führte. Pitts Anwaltsteam verweigert bislang den Antrag der Gegenseite als «nicht relevant» und «nur dafür da, um Mr. Pitt blosszustellen». Denn eigentlich ist der Antrag von Jolie die Antwort auf eine Business-Klage von Pitt aus dem Jahr 2022. In der verlangt er vom Gericht, Jolies Verkauf ihres Anteils am gemeinsamen Weingut Miraval in Frankreich rückgängig zu machen.