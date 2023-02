Angelo Kelly

Ist es nicht schwierige, zehn Jahre musikalisches Schaffen in ein Album zu packen?

Nein, das hat mit den zehn Jahren nichts zu tun. Ich habe mich musikalisch in all den Jahren immer ausgetobt, meinen Weg gefunden. Aber das, was ich jetzt gemacht habe, dieses Album, ist das, was ich heute mit meinen Musikern machen will, es ist also eher das Resultat meines Lebens.