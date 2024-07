Jahrelang trat die Sängerin regelmässig in Mross' ARD-Show «Immer wieder sonntags» auf und moderierte die Rubrik «Starküche». Nun war Anna-Carina bei der Konkurrenz zu Gast und schwärmte nach ihrem «Smalltalk»-Song gegenüber Moderatorin Andrea Kiewel (59): «Ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer». Dann betonte sie: «Das beste Publikum am Sonntagmorgen!»