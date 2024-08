Bei der dritten Hochzeit ihres Vaters wird Anna Ermakova nun also nicht dabei sein. Jedoch nicht etwa, weil sie nicht will. Boris Becker hat seine einzige Tochter gar nicht erst zu dem grossen Tag in Portofino eingeladen. Laut «Bild» erfuhr die 24-Jährige durch den Bericht der deutschen Zeitung von der Hochzeit und wusste gar nicht, dass diese schon lange in Planung ist, geschweige denn bereits alle Einladungen verschickt wurden.