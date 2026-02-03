Nannys kehren auf die Philippinen zurück

Jahrelang lebten die Ferchichis mit sieben Angestellten in einem Haus. Das hat nun also ein Ende. Was passiert aber mit den Mitarbeitenden in Dubai? «Unsere Nannys würden leider nie ein dauerhaftes Visum hier in Deutschland bekommen», sagt Anna-Maria Ferchichi. Die beiden Frauen würden nun also in «Rente» gehen. «Wir zahlen ihnen weiter ihr Gehalt, aber sie kehren zurück zu ihren Familien auf die Philippinen.»