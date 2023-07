Anna-Maria und Bushido haben ihr Baby verloren

In einem ausführlichen Update erklärt sie jetzt, dass ihre Fruchthöhle bereits abgegangen sei, was starke Blutungen ausgelöst habe. Dennoch sei der Wert des Schwangerschaftshormons angestiegen, was eine Eileiterschwangerschaft weiterhin möglich erscheinen liesse. Bei einer solchen Schwangerschaft nistet sich die befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutter ein. Der Embryo hat keine Lebenschance.