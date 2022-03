Anna Sorokin wuchs als russische Einwanderin mit ihrer Familie in der deutschen Kleinstadt Eschweiler auf und träumte schon immer von einem grösseren, glamouröseren Leben. «Sie wollte wie Paris Hilton leben, aber wir konnten ihr das nicht bieten», sagt ihr Vater Vadim. Also zog seine Tochter in die weite Welt und schuf in New York die Traumfigur Anna Delvey und schaffte es, sich mit Lügen, Fantasie und Überzeugungskraft in die höchsten Kreise der Society hochzuschwindeln.