So lebt Anna Sorokin auf freiem Fuss in New York

Ihre vergangenen Hochstapeleien scheint Anna inzwischen zu bereuen. «Ich habe so viele Menschen verletzt, die mir nahe standen und mir vertraut haben. Das möchte ich nie wieder tun», sagte sie in einem Interview. Und durch ihre neu erlangte Berühmtheit muss sie wohl in Zukunft auch nicht mehr auf Betrügereien zurückgreifen, um Geld zu verdienen, denn die 31-Jährige hat etwa einen Podcast oder ein Buch für die Zeit nach der Fussfessel geplant. Und darauf bereitet sie sich jetzt schon kräftig vor. Trotz Hausarrest wird ihr also offensichtlich nicht so schnell langweilig. Und dem wöchentlichen Besuch bei ihrem Bewährungshelfer kann sie immerhin auch etwas gutes abgewinnen.