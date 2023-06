Der Lohn

Bei so hohen Ansprüchen an eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten müsste der Lohn aber auch entsprechend hoch sein, könnte man denken. Vor allem an einem so teuren Arbeitsort wie New York City. Der Jahreslohn für die Stelle würde zwischen 54'000 und 71'500 Franken liegen. Eigentlich relativ durchschnittlich und nicht zu bemängeln. Und da man wohl sowieso kaum Zeit hätte, sein Geld auszugeben, würde es vielleicht auch reichen, noch was auf die Seite zu legen. Andererseits müsste man immer noch in New York City wohnen und je nach dem in welchen Stadtteil man zieht, kann eine Einzimmerwohnung zwischen 2'500 Franken über 4'500 Franken bis hin zu – und das aber natürlich nur für die Superreichen – 27'000 Franken pro Monat kosten, wenn man nach dem aktuellen Immobilienangebot von «Engel und Völkers» geht.