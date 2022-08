Feuerunfall in Los Angeles

Zuletzt war noch erklärt worden, dass sich Heche in einem «stabilen Zustand» befinde. Ihre Familie und Freunde würden darum bitten, «für sie zu beten und an sie zu denken und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren». Heche war am Freitag (5. August) mit ihrem Auto in ein Haus im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles gekracht, was sowohl das Fahrzeug als auch das Haus in Brand setzte.