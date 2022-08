Kurz nach dem Tod des Vaters crashte ihr 18-Jähriger Bruder Nachts in einen Baum. Heche vermutet Selbstmord, klare Belege gibt es dafür nicht. Schwester Susan Bergman, eine angesehene Autorin, erzählte 1994 in ihren Memoiren «Anonymity» von der verpfuschten Kindheit der Geschwister. Sie starb zehn Jahre später an einem Hirntumor. Halt suchte Anne Heche auch in ihren Liebesbeziehungen. In den 1990er Jahren war sie drei Jahre lang die Frau an Star-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) Seite. Nach ihrem Coming-Out als bisexuell brachen Mutter Nancy und ihre Schwestern des Kontakt zu Anne ab. Danach versuchte sie zweimal ihr Eheglück mit Männern, beide Male endeten die Beziehungen in Scheidung und Streitereien um die Söhne, Homer (20) und Atlas (13).