Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) werden heiraten! Der Sänger hat in der neuesten Folge von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», die am 21. Januar gezeigt wurde, um die Hand seiner Freundin angehalten. Nachdem die Moderatorin am Freitagabend als erste Kandidatin ausgeschieden war, konnte Terenzi sie in der aktuellen Dschungelcamp-Episode bei RTL mit einem romantischen Picknick und einem Blumenstrauss am Strand überraschen, um die entscheidende Frage zu stellen.