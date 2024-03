Da die «Schlagerstrandparty» in den vergangenen zwei Jahren stets in diesem Zeitraum lief, 2023 etwa am 12. August, 2022 am 9. Juli, fällt Silbereisens Sendung nun der Terminkollision zum Opfer. Die Schlagerfans können jedoch aufatmen: Die «Schlagerstrandparty» ist die einzige Show von Silbereisen, die betroffen ist. Das «Schlagerboom Open Air» wird weiterhin ausgestrahlt werden, die Aufzeichnungen sind für den 7. und 8. Juni in Kitzbühel geplant. Der Ausstrahlungstermin steht jedoch noch nicht fest.