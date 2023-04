Was die Künstlerin ganz offensichtlich tief bewegt, sind die dauernden Kommentare über ihre Figur. In einem Video auf Tiktok – sie hat über 30 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform – zeigt sie verletzlich und sagt: «Ich mache das nicht oft und ich mache es nicht gerne. Aber ich möchte mit euch darüber sprechen, was es bedeutet eine Frau mit einem Körper zu sein, der gesehen wird.»