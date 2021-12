Arnold Schwarzenegger ist jetzt ein geschiedener Mann

Was lange währt, wird endlich gut? Nach zehn Jahren hin und her ist die Scheidung von Schauspieler und dem Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, 74, und Journalistin Maria Shriver, 66, endlich durch. Die entsprechenden Dokumente sollen laut dem US-Portal «TMZ» von einem Richter unterzeichnet worden sein. Am Dienstagmorgen (28. Dezember) gab auch das oberste Gericht in Los Angeles grünes Licht.