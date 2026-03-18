Aschenbrödel-Prinz kämpft sich zurück ins Leben

Lange war unklar, ob Travnicek je wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren würde. Die gesundheitlichen Probleme hatten ihn in einen sehr kritischen Zustand gebracht. Doch mit der Unterstützung seiner Familie kämpfte er sich zurück. «Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie ist meine echte Prinzessin und er mein kleiner Prinz», sagte er laut «Bild» über seine Ehefrau und seinen Sohn.