Leidenschaft treibt ihn an, das war schon immer so. Pereira ist überzeugt: Beschäftigt man sich mit etwas, das man gern macht, vergeht die Zeit wie im Flug. «Und bumm – ist Abend, Vorstellungen warten, man stösst mit den Künstlern an. Selten bin ich vor Mitternacht zu Hause.» Er glaubt, das Geheimnis aller erfolgreichen Künstler zu kennen, sagt: «Wenn man Musik erzwingen will, geht es nicht. Es muss in einem musizieren – erst dann wird es eine grosse Interpretation. So ist es mit vielen Dingen im Leben.»