Auf diesen weltberühmten Sportler steht Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (35) ist seit mehreren Wochen erneut Single und geht wieder auf erste Dates, wie er in der neusten Folge des Podcasts «Kaulitz Hills» erklärt. Auch wenn so gut wie nichts über Kaulitz' Date bekannt ist, ist eines klar: Den Titel «Bill Kaulitz' Traummann» muss er sich mit einem weltbekannten Sportler teilen, der in einer Beziehung mit einem absoluten Weltstar ist.