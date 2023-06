Private Einblicke in das Leben der Familie Beckham

Die Liebe von David und Victoria Beckham

Seit 1999 sind David und Victoria Beckham verheiratet, haben vier gemeinsame Kinder, diverse Hunde und ganz viel Liebe füreinander. Ob am Hochzeitstag, am Geburtstag des anderen oder einfach so: Die Turteltauben posten liebend gerne Fotos voneinander, welche ihre scheinbar perfekte Beziehung zeigen und beweisen, dass besonders Victoria Beckham lockerer ist, als es häufig den Anschein hat.