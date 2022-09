Aurora Ramazzotti bestätigt ihre Schwangerschaft

«Endlich Oma!» – So reagierte Michelle Hunziker (45) auf das Video ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (25), in dem diese ihre Schwangerschaft offiziell bestätigt. Als Belle Michelle und ihre Älteste vor einigen Wochen dabei gesehen wurden, wie sie einen Schwangerschaftstest kauften, fing es in der Gerüchteküche mächtig an zu brodeln – aber im Hause Hunziker-Ramazzotti herrschte Schweigen.