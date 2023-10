Aurora Ramazzotti schreibt rührende Liebeserklärung an Papa Eros

Schmusesänger Eros Ramazzotti feierte vergangenen Samstag, 28. Oktober, seinen 60. Geburtstag. Nebst all den Geschenken, die der Italiener sicherlich bekommen hat, dürfte dasjenige seiner Tochter Aurora Ramazzotti (26) wohl das schönste gewesen sein. Zumindest das persönlichste und emotionalste. Denn die 26-Jährige schrieb für ihren Papa einen rührenden, offenen Brief, den die italienische Zeitung «Corriere della Sera» publizierte. «Jemand hat mir einmal gesagt, dass meine Seele und deine Seele sich seit so vielen Jahren kennen. Ich erinnere mich, dass ich die Vorstellung, dass wir uns nie verlieren könnten, umarmt habe, aber nicht nur das; ich war schockiert, dass eine so absurde Tatsache sehr real erscheinen konnte, und ich habe seitdem gerne so gedacht. Schliesslich gibt es keinen anderen Menschen auf der Welt, der mich so berühren kann wie du», so Aurora, die das gemeinsame Kind von Eros und Moderatorin Michelle Hunziker (46) ist.