Das Wetter in der Heimatstadt von Aurora Ramazzotti (26) und Partner Goffredo Cerza (27) meinte es gut mit den frischgebackenen Eltern. Bei milden 20 Grad nutzten sie am Wochenende die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen und chauffierten ihr Söhnchen Cesare über einen Markt in Mailand. Der Kleine Bub ist erst seit dem 30. März 2023 auf der Welt und dürfte sein Näschen noch nicht so oft in die frische Luft gestreckt haben.