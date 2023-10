Aurora Ramazzotti zeigt ihre ungewöhnliche Fitnessroutine

Bei so viel Sport braucht nicht nur Aurora zwischendurch eine Verschnaufpause, sondern Cesare auch eine kleine Stärkung in Form von Babybrei. Den Instagram-Post betitelt die Mama dann mit den Worten «50 Shades of New Mother», eine Anspielung auf den Buch- und Filmerfolg «50 Shades of Grey». Damit zeigt sie, wie vielfältig der Alltag einer Mama sein kann und wie man sich trotz Babystress den Spass dabei bewahrt.